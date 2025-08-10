A Laigueglia grande successo della semifinale regionale Una Ragazza per il Cinema (FOTO)

Soldi out ieri sera a Laigueglia in occasione della semifinale regionale di Una Ragazza per il Cinema, organizzata dall'associazione Vecchia Loano e presentata da Ilaria Salerno e Luca Valentini difronte a un pubblico entusiasta.

Questi i risultati finali:

La fascia di Una Ragazza per il Cinema Laigueglia è stata conquistata dalla sedicenne loanese Gaia Monge, il premio per la migliore presenza scenica è andato ad Angelica Rossi, anche lei di 16 anni proveniente da Savona che ha anche ottenuto quello per il miglior talento.

Il punteggio più alto nella categoria "eleganza" lo ha conquistato Soraya Gabbiano, diciottenne di Borghetto Santo Spirito mentre a portarsi a casa il premio ottenuto grazie ai voti del concorso social è stata la loanese Rachele Totaro di 18 anni.