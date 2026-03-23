Loano, tra Medioevo e fantasia: Luigi Fanelli presenta la crociata di Federico II in "Nessuna pietà per i malvagi"

“Nessuna pietà per i malvagi” è il titolo del nuovo libro di Luigi Fanelli, che il Lions Club Loano Doria presenterà venerdì 27 marzo alle ore 18 presso la biblioteca civica Kursaal a Loano.

Con il patrocinio del Comune, ad ingresso libero, si terrà un incontro con l'autore che commenterà gli argomenti del libro e dialogherà con il pubblico.

L'ingegner Luigi Fanelli, presidente del Lions Club Spotorno-Noli-Bergeggi-Vezzi Portio, napoletano di nascita ma da sempre in Liguria, è un appassionato di storia. Ha voluto devolvere il ricavato della cessione dei libri alla “Fondazione Lions International” che donerà i proventi per la fame nel mondo.

Il libro è un'opera di fantasia inserita nel contesto storico della seconda metà del XIII secolo, in pieno Medioevo.

I protagonisti sono due giovani studenti dell'ateneo partenopeo: Teofilo (genovese) e Deodato (napoletano) ed un fraticello di nome Costanzo che ha il compito di seguirli nella crociata che il Papa ha affidato a Federico II.

Oltre alle ovvie immaginabili avventure, troveremo nel libro temi di grande attualità come i rapporti tra Cristiani e Saraceni, tra Stato e Chiesa.

Sopra tutto la grande figura di Federico II di Svezia soprannominato non a caso “Stupor Mundi”: ex imperatore dei Romani, re di Sicilia, duca di Svezia e re di Gerusalemme era chiamato “meraviglia del mondo” per la sua straordinaria cultura, intelligenza e capacità di governo. Era illuminato e poliglotta.

Messaggi di pace traspaiono dal romanzo, tra mondo occidentale e non, messaggi mirati a risolvere con accordi senza inutili spargimenti di sangue.