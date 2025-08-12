Rilancio del Museo Archeologico di Savona, il Comune pubblica un avviso per la co-progettazione

Palazzo Sisto cerca partner per la co-progettazione per il rilancio del Muso Archeologico. Il Comune ha pubblicato un avviso per la co-progettazione per il Museo, ospitato al piano terra e al primo piano di Palazzo della Loggia, all’interno del complesso monumentale del Priamàr, e destinato a un riordino e a un riallestimento in vista di una nuova fase gestionale.

L’amministrazione comunale, infatti, ha avviato un’istruttoria pubblica per individuare soggetti del terzo settore interessati a co-progettare la gestione e la valorizzazione del museo. L’iniziativa si inserisce anche nel contesto del futuro affidamento dei primi due piani di Palazzo della Loggia alla Fondazione CIMA, che comporterà lo spostamento e la riorganizzazione di parte della collezione archeologica.

L’obiettivo è duplice: garantire la custodia e l’apertura al pubblico del museo – con un orario minimo di 24 ore settimanali e sviluppare nuove attività didattiche, laboratoriali e divulgative, rivolte sia alle scuole che al grande pubblico. Previsti anche percorsi di visita all’intera Fortezza del Priamàr, inclusa la storica cella di Mazzini, e iniziative innovative che coniughino archeologia, storia e scienza.

Il partner selezionato dovrà occuparsi della conservazione e manutenzione dell’allestimento, dell’aggiornamento dei contenuti sul sito web del museo e della gestione della bigliettazione elettronica, fungendo anche da cassa per il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo. Particolare attenzione sarà riservata all’accessibilità, con proposte culturali e didattiche pensate per persone con diverse disabilità.