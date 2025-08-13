Al via la 44a Rassegna “Libri di Liguria” di Peagna per gli 80 anni dalla Liberazione

L’ottantesimo anniversario della Liberazione è il filo conduttore della Rassegna Libri di Liguria che inizierà il 30 agosto a Ceriale (SV). Gli incontri serali che animeranno il borgo di Peagna saranno incentrati sul tema della e delle Libertà, per ribadire l’importanza di non cedere alle semplificazioni e all’indifferentismo, per usare un concetto caro a Piero Calamandrei. Proprio per dare corpo agli argomenti di cui si parlerà nelle diverse serate, partendo dal Discorso sulla Costituzione tenuto da Piero Calamandrei agli studenti di Milano nel 1955, l’Associazione Amici di Peagna ha voluto pubblicare un fumetto rivolto alle ragazze e i ragazzi di tutte le età, ispirato ai concetti espressi settant’anni fa da uno dei grandi Padri Costituenti.

L’opera, che sarà presentata nel pomeriggio dell’inaugurazione, è stata realizzata grazie al noto disegnatore Mauro Moretti ed è corredata da una prefazione di Gino Rapa. Alle ore 17.00, le porte di Casa Girardenghi, edificio storico del borgo di Peagna, si apriranno per consentire a tutti i curiosi e gli interessati di visitare la mostra bibliografica dei volumi di argomento ligure acquisiti nell’ultimo anno dalla biblioteca specializzata “Libri di Liguria - Prof. Francesco Gallea”. Ai saluti istituzionali e al taglio del nastro da parte dell’Amministrazione comunale, seguirà la presentazione del fumetto “Liberi Tutti”, realizzato da Mauro Moretti.

A rendere particolarmente ricca la nuova edizione della Rassegna saranno la mostra delle stesse tavole fumettistiche di Moretti, oltre all’esposizione dei quadri di Liguria dell’Associazione “Lo Schizzo” A.P.S. di Toirano e quella degli elaborati artistici delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Val Varatella, anch’essi ispirati al tema della libertà. Alle ore 21.00, prenderanno il via gli incontri culturali della 44a Rassegna. Nell’ambito della prima serata, intitolata “Spiriti liberi e avvenire della democrazia", il filosofo Simone Regazzoni terrà una lectio magistralis sul tema della “democrazia quale promessa di uno spazio di libertà per tutti: libertà di parola, di movimento, di credenze morali”. Secondo Regazzoni, “questa libertà non è tuttavia un semplice dato di fatto acquisito una volta per tutte. È un compito che ciascuno deve realizzare lavorando su di sé, evitando la massificazione, la passività rispetto al potere e al pensiero dominante, preservando la propria singolarità e vivendo come ‘spirito libero’, per usare le parole di Nietzsche. È qui che si radica l’avvenire della democrazia”. Domenica 31 agosto sarà la volta di “LA LIBERTÀ È NELL’ARIA!”: sul palco del teatro saranno protagonisti, in dialogo con Alberto Sgarlato, Massimo Botta, Mario Marziano, Stefano Pezzini e Stefano Picasso.

Si parlerà della stagione delle radio libere, nate come radio ‘pirata’ e poi diffusesi come ‘radio libere’, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale in tema di Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21), emessa nel 1976. Lunedì 1° settembre, nella serata a tema “Liguria nel mondo, il mondo in Liguria" , con le Associazioni “Liguri nel Mondo A.P.S.” e “Suq Genova Festival e Teatro” si parlerà di migrazioni da e verso la nostra terra come occasioni di incontro tra culture che si integrano e si mescolano. A dialogare sul palco con il giornalista e scrittore Giovanni Mari saranno Mario Menini, Carla Peirolero e Alberto Lasso.

Martedì 2 settembre vedrà riuniti gli Istituti Storici della Resistenza liguri di Imperia, Savona, Genova e La Spezia. L’incontro, dal titolo “Liguria liberaA”, è organizzato con la collaborazione dell’ANPI di Ceriale. Grazie al contributo degli Istituti si conosceranno e si metteranno a fuoco gli aspetti caratteristici e le peculiarità delle quattro zone partigiane in cui era suddivisa la Liguria.

Mercoledì 3 settembre, proposto e organizzato dal Circolo Fotografico “San Giorgio” BFI – ILFIAP, si terrà l’incontro su “Spazi visivi di Sanremo - La libertà creativa della fotografia contemporanea”, a cura di Roberto Bianchi, con il coinvolgimento di fotografi e di associazioni Caritas e Amnesty International.

Giovedì 4 settembre chiuderà il ciclo delle serate culturali la presentazione dei cinque libri finalisti, con la proclamazione del Libro ligure dell'anno 2025, vincitore del PREMIO ANTHIA. L’autrice o autore verrà premiato, grazie alla tradizionale collaborazione del Circolo degli Artisti di Albissola Marina, con un’opera realizzata ad hoc, quest’anno, dall’artista Ivano Calcagno. La Rassegna dei libri e le mostre in casa Girardenghi (Via Centrale del Borgo) saranno visitabili tutti i giorni, da sabato 30 agosto a giovedì 4 settembre dalle ore 18 alle ore 21 e da venerdì 5 a domenica 7 settembre dalle ore 18 alle ore 23. L’Associazione “Amici di Peagna” ringrazia fino d’ora quanti, con ‘spirito libero’, vorranno partecipare alle serate in teatro e visitare la Rassegna e le esposizioni.