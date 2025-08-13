Altare, incontro sulla realizzazione del progetto eolico, le associazioni ambientaliste confermano il loro no

E' stato ospitato incontro ospitato nella sala consiliare del Comune di Altare, l'incontro di ieri, martedì 12 agosto,

Oltre ai rappresentanti del Comitato, erano presenti i sindaci di Altare e Mallare, il coordinamento Monte Cerchio e il responsabile per la tutela del territorio di Savona del WWF.

Il confronto è stato convocato per discutere le iniziative da intraprendere dopo la pubblicazione del decreto dirigenziale dell’8 agosto 2025, con cui la Regione Liguria ha dichiarato concluso il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto di parco eolico industriale Bric Surite.

Nel corso della riunione, il Comitato ha ribadito la propria contrarietà all’intervento, sottolineando le possibili ricadute negative sull’ambiente e sul paesaggio. È stata inoltre confermata la volontà di proseguire con attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, valutando al tempo stesso ulteriori azioni a tutela del territorio.



