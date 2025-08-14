Ad Alassio restyling per i parchi giochi pubblici

Recentemente l’Amministrazione Comunale di Alassio ha provveduto al restyling di numerose attrezzature ludiche dedicate ai piccoli frequentatori dei parchi pubblici, sia per curare la manutenzione a tutela della sicurezza dei bambini, sia per ampliare e rendere più stimolante l’offerta ludica.

Gli interventi, che hanno comportato un investimento di circa 60 mila Euro di fondi di bilancio, si sono concentrati nei parchi pubblici Charlie Chiaplin, di Piazza Stalla e Padre Pio, riguardando sostituzione di componenti e veri e propri rinnovi integrali di attrezzature e pavimentazioni antitrauma già esistenti. Sono stati, inoltre, inseriti nuovi giochi e nuove pavimentazioni antitrauma accattivanti, realizzate con la tecnologia della pavimentazione in colato, colorata e vivace.