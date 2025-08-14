Ad Alassio restyling per i parchi giochi pubblici

Recentemente l’Amministrazione Comunale di Alassio ha provveduto al restyling di numerose attrezzature ludiche dedicate ai piccoli frequentatori dei parchi pubblici, sia per curare la manutenzione a tutela della sicurezza dei bambini, sia per ampliare e rendere più stimolante l’offerta ludica.
Gli interventi, che hanno comportato un investimento di circa 60 mila Euro di fondi di bilancio, si sono concentrati nei parchi pubblici Charlie Chiaplin, di Piazza Stalla e Padre Pio, riguardando sostituzione di componenti e veri e propri rinnovi integrali di attrezzature e pavimentazioni antitrauma già esistenti. Sono stati, inoltre, inseriti nuovi giochi e nuove pavimentazioni antitrauma accattivanti, realizzate con la tecnologia della pavimentazione in colato, colorata e vivace.
“Grazie a questi interventi – sottolinea il sindaco di Alassio Marco Melgrati - molte attrezzature di grande utilizzo hanno ricevuto una nuova vita e potranno essere utilizzate in sicurezza ancora per molti anni, migliorando notevolmente l’impatto estetico e contribuendo ad ampliare l’offerta ludica presente nelle aree verdi della nostra città. Un grazie sentito al personale comunale impegnato in queste opere e all'assessore al Bilancio Patrizia Mordente, che ha reperito le risorse necessarie per l'attuazione di questi lavori”.