Albenga, Stefano Brocks presena il suo libro "Sanremo vs Hit Parade "

Domenica 17 agosto 2025, alle ore 17.00, nel suggestivo Chiostro Ester Siccardi di Albenga, sarà presentato il libro Sanremo vs Hit Parade di Stefano Brocks.

Un’opera che ripercorre, anno per anno, la storia discografica delle canzoni del Festival di Sanremo, osservandole non dal punto di vista della gara, ma attraverso il loro vero banco di prova: il mercato discografico e l’accoglienza del pubblico.

L’autore analizza il percorso dei brani dopo il debutto sul palco sanremese, raccontandone i piazzamenti nelle hit parade settimanali e annuali, mettendoli in relazione con il contesto musicale dell’epoca. Ogni capitolo è dedicato a un’edizione del Festival e arricchito da curiosità, confronti con le classifiche precedenti e successive, e aneddoti che ricostruiscono l’attesa, la reputazione e il destino delle canzoni.

La presentazione ad Albenga sarà condotta con il ritmo e lo stile di un vero programma radiofonico – attività in cui Brocks è protagonista da anni – alternando racconti, aneddoti, ascolto di estratti dei brani più significativi e sorprese per il pubblico. Non sarà quindi una “storia del Festival” tradizionale, ma un viaggio trasversale tra epoche e generi, mettendo in luce i casi in cui l’esito della gara e quello delle classifiche coincidono… e quelli in cui divergono clamorosamente.

Stefano Brocks (Stefano Brocchetti) è giornalista, conduttore radiofonico e programmatore musicale. Collabora con testate delle province di Alessandria e Pavia e opera in ambito radiofonico a Tortona, con esperienze anche in area milanese e ligure. Laureato in Scienze Politiche con indirizzo sociologico, ha conseguito un master in comunicazione radiofonica e programmazione. Collezionista discografico, autore di spettacoli e corsi sulla storia della canzone, da oltre 25 anni segue il Festival di Sanremo come giornalista accreditato.