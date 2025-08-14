Maxi incendio sul Vesuvio, rientrati nel savonese i 4 volontari della protezione civile

Sono rientrati nel pomeriggio di ieri dopo 3 giorni a supporto delle molteplici squadre della protezione civile e dei vigili del fuoco intervenute per il vasto incendio che si è verificato sulle pendici del Vesuvio.

Dalla provincia di Savona erano giunti in Campania 4 volontari delle protezioni civili savonesi del Coordinamento provinciale, due da Finale e uno da Andora e Quiliano.

Raggiunto il posto di comando erano poi stati assegnati nei vari punti.

Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale aveva infatti attivato quattro squadre antincendio boschivo per supportare le operazioni di spegnimento.

In totale erano 16 volontari AIB e 2 funzionari della Protezione Civile regionale, con compiti di coordinamento.

I volontari provenivano da tutte e quattro le province liguri e si erano ritrovati a Santo Stefano Magra per la partenza avvenuta la scorsa domenica.