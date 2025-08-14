 / Attualità

Porta a porta, Scaramuzza (Lega): “Dall'amministratore delegato di Sea-S Parole imbarazzanti e fuori dalla realtà cittadina"

Le critiche del consigliere leghista al "cartellino giallo" che verrà introdotto per i cittadini che conferiscono in modo sbagliato

Si scalda ancora i clima per il nuovo sistema di raccolta porta a prota. Il consigliere comunale Maurizio (Lega) replicato con durezza alle alle dichiarazioni dell'amministratore delegato di Sea-S sul nuovo sistema di raccolta. 

"Imbarazzante quello che dice l’amministratore delegato di Sea-S- dichiara Scaramuzza - che sembra completamente sconnesso dalla realtà cittadina. Chicca finale, il “cartellino giallo” per gli utenti: parlando sempre di calcio, lui meriterebbe il cartellino rosso con cinque giornate di squalifica, e il Comune almeno la serie B diretta".

Il cartellino giallo è quello che l'ad di Sea-s ha spiegato che verrà utilizzato per segnalare i conferimenti errati da parte dei cittadini.

Elena Romanato

