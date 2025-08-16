Ceriale, giovedì 28 agosto festa solidale per il Gaslini alla spiaggia di “Pippo”

Il Comune di Ceriale rinnova anche nell’estate 2025 la sua collaborazione con l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, nell’ambito del progetto sottoscritto con l’atto di convenzione tra l’amministrazione comunale e l’ospedale pediatrico genovese: “Ceriale per i Bambini del Gaslini”.

Negli anni si sono svolte, infatti, giornate educative e di svago organizzate dal Servizio Ambiente, sempre con la collaborazione dei bagni marini e delle spiagge libere attrezzate.

Ceriale è stato infatti il primo Comune, su base nazionale, a sottoscrivere un atto di convenzione con l’Istituto Giannina Gaslini nel 2019: le iniziative socio-ambientali e i contenuti organizzativi sono gestiti direttamente tra l’Istituto Gaslini e l’Assessorato all’Ambiente.

Per l’estate 2025 è in programma il prossimo giovedì 28 agosto una speciale “Festa per il Gaslini”, con inizio alle ore 21.00, presso la spiaggia di “Pippo” sul lungomare A. Diaz.

Nel corso della serata solidale: dj set, cocktails, tapas, birra e vino, oltre ad un “dress code” solare, ovvero rosso, giallo e arancione. Una parte del ricavato sarà devoluto per la raccolta fondi a favore della Fondazione Gasliinsieme ETS di Genova.

Il costo per i partecipanti è di soli 15 euro, “un piccolo contributo per una iniziativa all’insegna dei colori e del divertimento, a sostegno dei bambini dell’ospedale genovese)” hanno evidenziato il sindaco Marinella Fasano e il vice sindaco e assessore all’Ambiente Luigi Giordano.