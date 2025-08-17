Meteo, ancora una domenica di caldo e sole su tutta la Liguria

Queste le previsioni meteo elaborate da Limet per la giornata di oggi, domenica 17 agosto 2025.

Il promontorio che sta interessando da oltre una settimana il Mediterraneo centro-occidentale tenderà ad erodersi progressivamente a partire dall’inizio della prossima settimana, favorendo così un calo delle temperature. Tuttavia, prima c’è una domenica ancora calda da vivere, seppur con qualche punto termico in meno rispetto agli ultimi giorni.

Avvisi

ancora disagio fisiologico per caldo.

Cielo e Fenomeni

nottetempo e al primo mattino, annuvolamenti in transito, non si esclude anche qualche locale goccia di pioggia associata sulle aree interne centro-orientali. Nel corso della mattinata, ampie aperture sull’intero territorio regionale.

Dalle ore centrali del giorno, formazione di nubi cumuliformi sui rilievi delle zone interne e, nel pomeriggio, saranno possibili rovesci o temporali associati su Alpi Liguri ed Appennino orientale. In tale contesto, non si escludono degli sconfinamenti, in prevalenza solamente nuvolosi, lungo le coste sottostanti di imperiese e Tigullio. Altrove tempo asciutto e in prevalenza poco nuvoloso, condizione che si estenderà all’intera regione in serata.

Venti

tra notte e mattino, deboli da Nord, rinforzi fino a moderati sul settore centro-occidentale della costa. Dalle ore centrali della giornata, ventilazione che tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, per poi tornare da settentrione in serata.

Mari

quasi calmo o poco mosso.

Temperature

minime stazionarie o in lieve calo, massime in leggera diminuizione.

Costa: Min: +23°C/+29°C – Max: +29°C/+35°C.

Interno: Min: +13°C/+23°C – Max: +28°C/+35°C.