Albenga, Gino Rapa racconta… parole, musica e favole nella Piazzetta dei Leoni

Mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 21:00, la suggestiva Piazzetta dei Leoni di Albenga ospiterà una serata speciale dedicata a Gino Rapa, scrittore, divulgatore e noto portavoce dei Fieui di Caruggi.

L’appuntamento, fortemente voluto dal Sindaco Riccardo Tomatis e dall’ Assessore al Turismo e Commercio Camilla Vio, è organizzato dal Comune di Albenga e dai Fieui di caruggi, in collaborazione con la libreria Quarta di copertina. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Gino Rapa ha portato i suoi libri in giro per borghi e frazioni, registrando ovunque il tutto esaurito e un’affettuosa partecipazione del pubblico. Un successo che va oltre la cultura: i proventi delle vendite sostengono il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Gaslini di Genova, tramite la Onlus Cicogna Sprint.

La sua ultima opera, Fabulé, ha debuttato lo scorso novembre al Teatro Ambra di Albenga con oltre 500 persone presenti e 250 copie vendute in poche ore. Il libro, illustrato dai talentuosi studenti del Liceo Artistico di Albenga, dimostra come le favole antiche possano parlare al presente, coinvolgendo lettori di tutte le età.

Ad accompagnare Gino Rapa ci saranno i musicisti Pino Caratozzolo, Stefano Ancona e Antonio Di Salvo, per un viaggio tra le parole quotidiane che nascondono significati sorprendenti. Un mix di cultura e divertimento, in perfetto stile Rapa.

I quattro libri di Gino Rapa, pubblicati da Edizioni del Delfino Moro, vantano prefazioni firmate da Fiorella Mannoia, Roberto Vecchioni, Antonio Albanese e Brunello Cucinelli – testimonianza dei legami di stima e amicizia costruiti dai Fieui di caruggi nel tempo, anche grazie al celebre Premio Fionda di legno.

Con questa serata, Gino Rapa torna nella sua amata Albenga per sfatare il detto latino “Nemo propheta in patria”, regalando al pubblico una serata di parole, musica e sorrisi.