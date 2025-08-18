Vertice in Regione per il riordino di Alisa: garantiti posti di lavoro e fondi. Firma dell’accordo entro fine agosto

Si è svolto oggi in Regione Liguria l’incontro tra il presidente Marco Bucci, l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò e i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL Funzione pubblica per discutere del riordino delle funzioni di Alisa, che passeranno sotto la gestione di Liguria Salute.

Al centro del confronto alcuni punti chiave dell’accordo che dovrà essere firmato entro il 31 agosto. Tra le garanzie previste vi sono la tutela di tutte le posizioni lavorative ed economiche, sia per i dipendenti che confluiranno in Liguria Salute, sia per coloro che verranno trasferiti in Regione o all’interno del Servizio sanitario regionale. Una clausola di salvaguardia sarà estesa anche agli interinali attualmente in servizio.

Altro punto fermo riguarda la conferma dei fondi oggi impegnati per tutti gli enti coinvolti, così da assicurare stabilità al personale regionale e a quello del sistema sanitario. Inoltre, entro la fine di settembre verranno definiti gli incarichi per le funzioni trasferite in Regione, così da garantire continuità amministrativa e gestionale.

Il prossimo passaggio sarà un nuovo incontro fissato per venerdì 22 agosto, in vista della firma dell’accordo definitivo che metterà nero su bianco i termini della riorganizzazione.