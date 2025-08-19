Concluso il trasferimento degli ospiti dall’IMP di Borghetto al Presidio Pogliani di Loano

" Asl2 informa che si è concluso in data odierna il trasferimento degli ospiti dall’Istituto Medico Psicopedagogico di Borghetto Santo Spirito al Presidio Riabilitativo Monsignor Pogliani di Loano. Gli ospiti si sono inseriti nella nuova struttura in un clima estremamente sereno e accogliente, accompagnati dal personale dedicato, che ha seguito con attenzione ogni fase del passaggio per garantire continuità assistenziale, sicurezza e benessere ".

"Per assicurare un’integrazione graduale e rispettosa delle esigenze individuali, Asl2 ha previsto un periodo di gestione diretta per cui, per i prossimi sei mesi i pazienti saranno seguiti dal personale dell’Azienda, con l’obiettivo di rendere progressivo e il più possibile sereno l’inserimento nella nuova struttura - si legge ancora nella nota - Questo percorso, articolato e complesso, si è sviluppato attraverso un confronto costante e trasparente con le famiglie e il personale in servizio. Ogni azione è stata spiegata e discussa con la massima apertura possibile, nella consapevolezza che il tema tocca ambiti profondamente sensibili".