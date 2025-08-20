Nidi tartarughe a Varazze e Savona: Menkab cerca volontari per il monitoraggio

L'associazione "Menkab: Il Respiro del mare" cerca volontari per monitorare i nidi delle tartarughe Caretta Caretta a Varazze e Savona.

Giovedì 21 agosto dalle ore 19.00 alle 20.00 è stato organizzato un incontro formativo-logistico per chi è interessato a supportare Menkab (e il GLIT) per la gestione dei nidi sulle due spiagge savonesi, nel litorale varazzino nei pressi dei Bagni Mauro al confine con Cogoleto e nel capoluogo a Zinola.

"Durante la formazione verranno comunicati i periodi (approssimativi per il momento) per le due schiuse e in che modo verranno gestiti i presidi e quindi i turni dei volontari (che saranno comunque sempre coordinati dal Team Menkab e/o dal GLIT - Gruppo Ligure Tartarughe) - puntualizzano dall'associazione - È preferibile una vicinanza alla zona del nido e/o la possibilità di potersi spostare in modo autonomo con i mezzi.

È richiesta la formazione per poter eventualmente accedere all’area nido in futuro"