Crisi cardiaca dopo essere stato bersagliato dai gavettoni sulla spiaggia: caccia a chi ha colpito il 75enne ad Alassio

Si è aperta ad Alassio la caccia al gruppo di giovani che, durante il pomeriggio di Ferragosto, ha trasformato le vacanze del turista 75enne, originario del pavese, in un vero incubo.

Dopo aver ricevuto diverse secchiate d’acqua lanciate da alcuni ragazzi, mentre si trovava in relax sul suo lettino, l'uomo ha infatti avuto una crisi cardiaca che lo ha costretto al ricovero urgente all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il fatto, avvenuto il 15 agosto, ha fatto immediatamente scattare le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Alassio, che in questi giorni stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona e ascoltando alcuni testimoni.

Nel mentre, l'uomo è stato dimesso dopo due giorni di ricovero, ma dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti per monitorare i possibili danni cardiovascolari e psichici provocati dall’episodio.