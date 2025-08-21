Non solo fondi, ma sostegno umano: da “Sagralea per la Bianca” oltre 6.500 euro per la Croce Bianca di Albenga

La Croce Bianca di Albenga ringrazia profondamente gli amici della Cooperativa Macchia Verde per l’organizzazione della cena di beneficenza Sagralea per la Bianca, che si è svolta martedì 19 agosto. L’evento ha avuto un grande successo ed ha raccolto contributi per un totale di ben 6.545 euro, che verranno utilizzati per l’acquisto di un ventilatore polmonare.

“La nostra gratitudine – dicono dalla Croce Bianca - va agli organizzatori, a coloro che si sono prodigati per la realizzazione e a tutti coloro che hanno voluto partecipare, dimostrando la loro vicinanza alla nostra Associazione. Come ha detto il Presidente Ardoino ai commensali, durante la serata, per noi è fondamentale il sostegno della gente di Albenga e del suo comprensorio. Certamente anche quello economico, ma più di tutto quello umano. Infatti, troppo spesso la presenza della Croce Bianca viene data per scontata. Si dimentica che essa è comunque un’associazione di volontariato e come tale deve cercare le proprie risorse per poter garantire un servizio efficiente ed efficace”.

“Inoltre – continuano -, non sono tempi facili, il numero e le tempistiche dei servizi crescono, i volontari diminuiscono. L’anno scorso abbiamo fatto più di 19.000 servizi, mediamente 52 al giorno, di cui 16 urgenze, 1.700 km al giorno per 365 giorni all’anno. Per più di 900 volte, cioè quasi 3 volte al giorno, siamo intervenuti in comuni fuori dalla nostra competenza. E spesso di notte siamo l’unica croce disponibile sul territorio insieme a quelle di Andora e Pietra”.

“Soltanto nei 3 giorni del fine settimana di Ferragosto abbiamo fatto 74 urgenze – sottolineano -. Così capita, come poco tempo fa, che nel momento in cui abbiamo già diverse ambulanze impegnate, magari fuori dal nostro territorio, non riusciamo ad accorrere ad Albenga e questo sembra cancellare tutti gli altri sforzi. Come si dice ‘Fa più rumore un albero che cade, che una foresta che cresce’.

“Con queste parole il presidente ha voluto spiegare l’importanza di eventi come questo che avvicinano le persone alla Croce Bianca e ringraziare la Cooperativa Macchia Verde e tutti coloro che hanno partecipato alla fantastica serata”, concludono.