 / Cronaca

Cronaca | 21 agosto 2025, 10:30

Ruba un pacco da un furgone di una panetteria. Un bar di Corso Vittorio Veneto: "Fornaci abbandonate. Commercianti e residenti vivono nella paura"

E' successo nella mattinata di ieri. L'uomo aveva iniziato ad urlare poi il furto nel mezzo

Ruba un pacco da un furgone di una panetteria. Un bar di Corso Vittorio Veneto: &quot;Fornaci abbandonate. Commercianti e residenti vivono nella paura&quot;

E' diventata purtroppo insieme alla spiaggia libera del Prolungamento una zona di Savona che in questa stagione estiva ha riscontrato purtroppo diverse problematiche e non solo nei fine settimana. Con i residenti che i titolari dell'attività commerciali che iniziano ad essere preoccupati e hanno paura.

Il quartiere delle Fornaci purtroppo quest'estate, come non mai rispetto al passato, sta pagando caro il turismo mordi e fuggi dei weekend e i casi di delinquenza e litigi che si vengono a creare sul litorale.

Non ultimo dopo gli interventi delle forze dell'ordine nel fine settimana per furti e risse, ieri mattina è stato rubato un pacco sul furgone di una panetteria che secondo quanto riferito effettua le consegne tutte le mattine ai negozi-bar e stabilimenti balneari.

A lanciare l'allarme il bar "Ginger Coffee" di Corso Vittorio Veneto.

"Adesso basta! Ore 6.30 sulla passeggiata un “personaggio“ che gesticola e parla da solo o meglio fa un po’ di sceneggiata. Fuori nessuno. Si avvicina e io prontamente tiro giù la serranda. Tempo 5 minuti e un ragazzo urla 'Fermatelo, ha rubato!'. E' salito sul furgone del panettiere e ha rubato - spiega la titolare con un post pubblicato sui social - Le Fornaci abbandonate? Delinquenti che rubano, accoltellano, molestie ad una bambina, molestie ad una donna, ubriachi che vagano. Che città volete?".

"I commercianti, i pochi rimasti che vivono nell’incubo e nella paura. I residenti idem. Vogliamo fare qualcosa? Per me sinceramente lo schifo totale da commerciante e da cittadina" continua.

"Sento i clienti e i residenti mi dicono che non vanno in spiaggia, hanno paura. Non è una bella situazione speriamo si trovi una soluzione" ha concluso il titolare del bar.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium