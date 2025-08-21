Ruba un pacco da un furgone di una panetteria. Un bar di Corso Vittorio Veneto: "Fornaci abbandonate. Commercianti e residenti vivono nella paura"

E' diventata purtroppo insieme alla spiaggia libera del Prolungamento una zona di Savona che in questa stagione estiva ha riscontrato purtroppo diverse problematiche e non solo nei fine settimana. Con i residenti che i titolari dell'attività commerciali che iniziano ad essere preoccupati e hanno paura.

Il quartiere delle Fornaci purtroppo quest'estate, come non mai rispetto al passato, sta pagando caro il turismo mordi e fuggi dei weekend e i casi di delinquenza e litigi che si vengono a creare sul litorale.

Non ultimo dopo gli interventi delle forze dell'ordine nel fine settimana per furti e risse, ieri mattina è stato rubato un pacco sul furgone di una panetteria che secondo quanto riferito effettua le consegne tutte le mattine ai negozi-bar e stabilimenti balneari.

A lanciare l'allarme il bar "Ginger Coffee" di Corso Vittorio Veneto.

"Adesso basta! Ore 6.30 sulla passeggiata un “personaggio“ che gesticola e parla da solo o meglio fa un po’ di sceneggiata. Fuori nessuno. Si avvicina e io prontamente tiro giù la serranda. Tempo 5 minuti e un ragazzo urla 'Fermatelo, ha rubato!'. E' salito sul furgone del panettiere e ha rubato - spiega la titolare con un post pubblicato sui social - Le Fornaci abbandonate? Delinquenti che rubano, accoltellano, molestie ad una bambina, molestie ad una donna, ubriachi che vagano. Che città volete?".



"I commercianti, i pochi rimasti che vivono nell’incubo e nella paura. I residenti idem. Vogliamo fare qualcosa? Per me sinceramente lo schifo totale da commerciante e da cittadina" continua.



"Sento i clienti e i residenti mi dicono che non vanno in spiaggia, hanno paura. Non è una bella situazione speriamo si trovi una soluzione" ha concluso il titolare del bar.