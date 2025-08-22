Da Albenga a Cervo a piedi sul Sentiero Liguria per solidarietà al popolo palestinese con la "Local March for Gaza"

Dopo il successo della prima “marcia locale per Gaza” che dal 10 al 14 luglio ha coinvolto centinaia di persone lungo il Cammino di Oropa, in Piemonte, la società civile e varie associazioni in tutta Italia hanno deciso di organizzare manifestazioni simili lungo altri itinerari.

E così da domani, sabato 23, fino a lunedì 25 agosto sarà il Sentiero Liguria teatro della prima "Local March for Gaza" nella regione.

Il programma prevede la partenza da Albenga, con un incontro con l'Amministrazione comunale locale, quindi il passaggio a Solva e l'arrivo ad Alassio, con accoglienza e dialogo in città. Tutto con un percorso di 7 km nella giornata di sabato. Domenica 24 si ripartirà quindi da Alassio con la salita al santuario di Madonna della Guardia, dove si svolgerà una pausa comunitaria, e la successiva discesa fino a Laigueglia, con conclusione solidale nel centro storico per un totale complessivo di 11 km. Il cammino si chiuderà lunedì 25 agosto con una tappa da 13 km la cui partenza è fissata da Laigueglia verso Andora, l'incontro con il parroco e l'Amministrazione, quindi proseguimento fino a Cervo, con accoglienza al Parco del Ciapà e chiusura in Piazza Castello con la sindaca Lina Cha e la mostra beArt for Gaza, disegni e storie di bambini palestinesi.

"Le Local March for Gaza sono nate per chiedere al Governo italiano di fermare l’esportazione di armi verso Israele, richiedere l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e assumere una posizione più netta per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Le firme raccolte durante i cammini saranno consegnate al Presidente della Repubblica e alle istituzioni" spiegano gli organizzatori e referenti liguri.

L’obiettivo di questi cammini è di affrontare insieme la questione della guerra, che non riguarda solo la Palestina ma tutta l’umanità. "Attraversando i paesi, chiedendo di essere ricevuti dagli amministratori, parlando con la 'gente comune' e raccogliendo firme autografe affermiamo l’importanza delle relazioni “reali”, del passaparola, del fare comunità, della vita nei paesi che ancora oggi costituiscono il sistema circolatorio, malandato e non curato, del nostro Paese. Camminare insieme è un gesto semplice ma rivoluzionario: non servono bandiere, ma passi, ascolto e responsabilità. Partecipare al cammino significa dare forza a una richiesta urgente: fermare la guerra e salvare vite" dichiara Nazarena Lanza, tra le promotrici della prima Local March for Gaza sul Cammino di Oropa.

La partecipazione alla marcia è libera e gratuita con iscrizione sul sito dell'iniziativa.