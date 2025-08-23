Nasse sequestrate dalla Capitaneria di Porto: il plauso del Partito Animalista Italiano e dell’Osservatorio Savonese Animalista

"La Guardia Costiera, insieme alla Polmare, ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza, rappresenta oggi uno dei pochi baluardi a difesa del nostro mare, contrastando il costante depauperamento delle risorse ittiche, causato non solo da una pesca professionale spesso aggressiva, ma anche da una pesca “sportiva” troppo spesso rapace, e da un bracconaggio sommerso molto più diffuso di quanto si voglia ammettere - fanno sapere le associazioni in una nota - OSA e PAI ricordano che le nasse, al pari dei parangali, sono attrezzi di pesca professionale che una legge ormai antiquata continua incredibilmente a consentire anche ai dilettanti. Questi strumenti dovrebbero essere invece tassativamente vietati ai non professionisti, riducendo contestualmente anche il limite giornaliero delle catture, oggi fissato a cinque chili, almeno all’interno del cosiddetto “Santuario dei Cetacei Pelagos”, che di “santuario” ha solo il nome e nulla della reale tutela degli animali marini".