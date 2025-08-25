Cairo piange Bruno Pera, anima del ristorante Alpi: mercoledì i funerali

Si è spento a 78 anni Bruno Pera, punto di riferimento per la ristorazione di Cairo Montenotte. Alla guida del ristorante Alpi, aveva raccolto l’eredità del padre Paolo, che nel 1961 fondò la storica attività di famiglia.

Nel 1991 ristrutturò la pensione Alpi in località Ville e trasferì il ristorante negli attuali locali, divenuti da allora un punto di incontro per generazioni di clienti. Nel 2006 si dedicò anche alla riapertura dell’Albergo della Stazione, contribuendo ad arricchire l’offerta ricettiva cittadina, sempre con il sostegno della moglie.

Stimato per professionalità e dedizione, Pera lascia un ricordo indelebile nella comunità, che oggi ne sottolinea la passione e l’impegno. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda per familiari, amici e per l’intera città.

Oggi l’attività è portata avanti dalle figlie Luisella, Francesca e Daniela, e già si stanno inserendo nella conduzione anche i loro figli, a testimonianza di una tradizione familiare destinata a proseguire nel tempo.

I funerali si terranno mercoledì 27 agosto alle 15.30 nella chiesa di San Lorenzo. Il santo rosario sarà recitato martedì 26 agosto alle 17.30, sempre nella stessa parrocchia.