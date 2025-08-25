Noemi Carfora è Miss Pietra Ligure Blumare 2025

Piazza San Nicolò ha ospitato nella serata di ieri l'appuntamento con Miss Pietra Ligure 2025, finale interregionale di Miss Blumare 2025. Una serata all'insegna della moda, dello spettacolo ma soprattutto della bellezza, che ha visto trionfare Noemi Carfora, studentessa toscana ma con un amore spasmodico per la Liguria, dove trascorre spesso le sue vacanze e dove fin da piccola la portavano i nonni: sarà lei infatti a partecipare alla finale nazionale del concorso, in programma dal 9 al 15 novembre a bordo di una nave MSC.

Al secondo posto Soraya Gabbiano, terza classificata Sofia Tani.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Facciamo Centro, con il contributo dell’agenzia Arte & Moda e la collaborazione del Comune di Pietra Ligure, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso moda e spettacolo.

La serata, condotta da Samantha Cannas, si è aperta con l’esibizione di ginnastica ritmica della Polisportiva Maremola, seguita dalla sfilata della Boutique Ajetta, accompagnata da un omaggio a Carla Bellasio, storica commerciante del centro. Ospiti della manifestazione i ballerini Aurora Scarsi e Alessandro Ronchetti, vincitori del contest di Ballando con le Stelle. Non sono mancate le esibizioni musicali del maestro Fabio Tessiore al sax.

Le concorrenti hanno sfilato per diverse fasce in palio e per accedere alla finale nazionale, che offrirà alle partecipanti una crociera gratuita e la possibilità di conquistare il titolo di Miss Blumare 2025.

"Ieri sera, una splendida piazza San Nicolò ha fatto da cornice all'elezione di Noemi Carfora Miss Pietra Ligure Blumare 2025. Con un misto di emozioni e sorrisi Giada Delitala, Miss Pietra Ligure Blumare 2024, ha ceduto la sua corona alla nostra nuova reginetta alla quale vanno i complimenti di tutta l'amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi - Una scintillante serata di glamour, moda, danza, bellezza, eleganza, musica che è stata anche l’occasione speciale per onorare una figura storica del commercio pietrese con il conferimento della benemerenza del Comune di Pietra Ligure a Carla Bellasio e alla sua Boutique Ajetta per i suoi oltre 65 anni di attività che, con la stagione 2025, saluta il suo pubblico e la sua affezionata e numerosissima clientela".

"Grazie a tutte le 21 aspiranti Miss, ai giovani e talentuosi ballerini Aurora Scarsi e Alessandro Ronchetti e a Fabio Tessiore che ci ha accompagnato con le struggenti note del suo sax. E grazie, naturalmente, a Facciamo Centro e a Arte&Moda per l'eccellente organizzazione che ha reso possibile una serata costellata di talento, arte, creatività e, ovviamente, tanta bellezza" ha concluso De Vincenzi.