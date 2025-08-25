Ubikate25, lo scrittore Erri De Luca presenta il libro "L'età sperimentale"

Martedì 26 agosto, alle ore 21:15, in piazza della Concordia ad Albissola Marina, lo scrittore Erri De Luca presenterà il suo libro L’età sperimentale (Feltrinelli) insieme a Renata Barberis. L’incontro, organizzato nell’ambito di Parole ubikate in mare, avrà ingresso gratuito. In caso di pioggia, l’evento si terrà al coperto nell’Oratorio San Giuseppe, adiacente alla piazza.

In L’età sperimentale, De Luca riflette sulla vecchiaia come un’esperienza nuova e mai vissuta prima dalle generazioni precedenti. Scrive: «È un’età sperimentale. Ho la strana sensazione che nessuno è stato vecchio prima di me. La vecchiaia di chi mi ha preceduto non mi fa da modello e non mi prepara a niente. Per il corpo di ognuno, quando succede, è per la prima volta». Per l’autore, la terza età non è un momento per guardare indietro, ma un’opportunità per scoprire se stessi e gli altri, allenare corpo e mente con consapevolezza e godere di nuove possibilità. De Luca paragona questa fase della vita alla risalita di un bosco di montagna: nel fitto delle conifere entra poca luce, ma man mano che si sale, il bosco si dirada, si aprono radure e si vede lontano, scorciando il futuro. Così anche oggi, i nuovi vecchi possono vedere più lontano, cogliere la gioventù che sente il proprio futuro intrecciato a quello della Terra e godere dello “slancio del tempo accumulato, potente catapulta del participio passato del verbo passare”.

Erri De Luca, scrittore, poeta, traduttore, alpinista e operaio, è una delle voci più originali e profonde della letteratura italiana contemporanea. La sua scrittura unisce l’essenzialità del lessico biblico a una costante tensione morale. Dopo aver vissuto la stagione del ’68, ha esercitato diversi mestieri manuali in Africa, Francia e Italia, tra cui camionista, operaio e muratore. Studia da autodidatta l’ebraico e traduce alcuni libri della Bibbia. È anche opinionista de Il Manifesto. Nel 2013 è stato portato a processo per alcune critiche al cantiere TAV in Val di Susa, ma è stato poi assolto, ricevendo il sostegno di numerosi intellettuali internazionali, tra cui Wim Wenders, Costa-Gavras, Salman Rushdie e Paul Auster. Tra le sue opere più importanti si annoverano Non ora, non qui, Alzaia, Tu, mio, Montedidio, Il contrario di uno, Solo andata, In nome della madre, Il giorno prima della felicità, Il peso della farfalla, La parola contraria e A grandezza naturale.