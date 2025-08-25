Porta a porta a Savona e igiene urbana, Santi: "Savona sporca come non mai"

Il nuovo sistema di raccolta rifiuti e igiene urbana in città continua ad essere oggetto di dibattito. In attesa che venga convocato il consiglio comunale monotematico e aperto sul nuovo sistema di raccolta, richiesto dall'opposizione, interviene il consigliere di opposizione Piero Santi.

"È di questi giorni la notizia diffusa dalla direzione di SeaS che saremmo arrivati ad una percentuale pari al 70% di raccolta differenziata- spiega Santi - Tra qualche giorno ci diranno che siamo arrivati al 100% ma ammesso che sia vero a che prezzo? Al prezzo di una Città che è diventata uno schifo , spazzatura non ritirata e topi che girano indisturbati" .

"L'amministratore delegato di SeaS - conclude Santi - continua a dire che non manca il personale ma allora perché hanno spostato quasi tutti gli operatori adibiti allo spazzamento alla raccolta ? Con il risultato di avere una Savona sporca come non mai . Noi savonesi siamo persone semplici ma concrete, delle statistiche non siamo appassionati ma visto cosa paghiamo di tassa sulla spazzatura pretendiamo una città pulita e decorosa".