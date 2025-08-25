Vandalismi, furti e degrado nella Darsena a Savona, Arecco: "I risultati di questa giunta sotto gli occhi di tutti"

“Durante l’Amministrazione Caprioglio, alcuni degli attuali componenti della Giunta erano stati estremamente critici nei nostri confronti, ma ora - su stessa ammissione degli operatori della Darsena - la situazione è nettamente peggiorata”.

Massimo Arecco, consigliere comunale di Fratelli d'Italia ed ex vice sindaco, interviene sul caso degli atti vandalici e della sicurezza in Darsena, un tema che aveva già affrontato come vicesindaco nella giunta Caprioglio, quando, in seguito ad alcuni episodi di vandalismo e di movida violenta erano stati potenziati i controlli e c'era stato un aspro confronto in consiglio comunale ,ma l'allora maggioranza e l'opposizione.

Una situazione che, a detta di diversi operatori della Darsena, sarebbe peggiorata negli ultimi anni. “Questo peggioramento nella gestione della movida in Darsena - conclude Arecco - va di pari passo con altri peggioramenti nella gestione della città: dal traffico e mobilità alla raccolta dei rifiuti. È il fallimento di questa Giunta”.