Scuola Secondaria di Andora, i docenti: “Due sezioni per 57 alunni, impossibile garantire didattica inclusiva”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata dai docenti della scuola secondaria di Andora.

“Classi pollario? I docenti della Scuola Secondaria di Andora intendono sottoporre all’attenzione pubblica che cinquantasette alunni delle classi terze sono stati destinatari di due sezioni, con 28 e 29 ragazzi (di quattordici anni) per aula.

Le classi in oggetto hanno già avuto una storia tormentata: sono state chiuse nell’anno scolastico 2023-24 con due sezioni rispettivamente di 27 e 28 alunni; l’anno successivo con 55 iscritti si sono formate tre classi seconde ed ora con 57 si formerebbero di nuovo solo due classi di 28 e 29 alunni.

A ciò si aggiunga che sono già in atto domande di iscrizione che non possono essere accolte ora e che storicamente e statisticamente il nostro istituto accoglie anche nuove iscrizioni di alunni di Nuovo Ingresso in Italia (Nai).

In questo contesto si prevede un anno molto difficile a livello educativo, in quanto ovviamente una didattica non può rispondere a pieno livello individualizzato, personalizzato ed inclusivo.

L’offerta formativa, quindi, non potrà essere garantita in modo paritario a tutti gli alunni della scuola”.