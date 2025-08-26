"Una riflessione sulla Festa dei Sindaci di Borghetto"

Ho letto con interesse dell’evento svoltosi a Borghetto Santo Spirito per la “Festa dei sindaci” e la presentazione del nuovo gonfalone comunale. Tuttavia, da cittadino, non posso fare a meno di pormi alcune domande.

Dalla lettura dell'articolo la celebrazione pare essersi trasformata in un lungo elenco di autorità e cariche politiche presenti, molte delle quali esterne al Comune. Mi chiedo se questo tipo di impostazione non rischi di apparire, agli occhi dei cittadini, come una parata autocelebrativa, più che un momento di vera riflessione sulla storia amministrativa del paese.

L’occasione del nuovo gonfalone poteva essere perfetta per ripercorrere la storia del Comune, i suoi simboli, il senso dell’identità civica, magari attraverso il coinvolgimento di scuole, associazioni culturali o semplici cittadini. Sarebbe bastato dare voce agli ex sindaci di Borghetto con interventi misurati, raccontando le sfide affrontate nei diversi periodi storici, senza trasformare l’evento in un palcoscenico politico.

Non metto in discussione il valore del servizio amministrativo reso da chi ha ricoperto questo ruolo — ma ritengo che oggi la politica abbia bisogno di sobrietà, contenuto e ascolto, non di cerimonie autoreferenziali.

Ritrovare il senso profondo delle istituzioni significa anche saper comunicare ai cittadini in modo autentico, non solo tra addetti ai lavori.