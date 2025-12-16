Albenga, interventi di potatura in diverse vie del territorio comunale

Sono iniziati nella giornata di ieri (15 dicembre) i lavori di potatura degli alberi ad alto fusto in alcune vie del territorio comunale. Il primo intervento ha preso avvio in via Piave. Si proseguirà, nelle prossime settimane, nelle seguenti zone: via dei Mille; viale Martiri della Libertà; viale Italia; viale Pontelungo

Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione ordinaria del verde pubblico, finalizzato a garantire sicurezza, decoro urbano e una gestione più efficace del patrimonio arboreo cittadino.

“Le potature degli alberi ad alto fusto devono essere effettuate in questo periodo dell’anno – spiega l’assessore all’Ambiente Mirco Secco – perché le piante sono in fase vegetativa di riposo e prive di fogliame. Questo consente interventi più corretti dal punto di vista agronomico e meno stressanti per gli alberi. Quelli avviati in questi giorni sono solo i primi di una serie di lavori che ci permetteranno di arrivare alla primavera con una città più ordinata e con un verde meglio gestito”.

L’Amministrazione comunale ha inoltre rivisto l’impostazione organizzativa legata all’affidamento del servizio di manutenzione del verde.

“Se fino ad oggi le gare avevano durata annuale, da marzo a marzo, costringendoci a gestire i passaggi burocratici proprio in primavera, quando la natura riprende il suo ciclo – prosegue Secco – da quest’anno adotteremo un approccio diverso. Le nuove gare avranno una durata più lunga e saranno indette già a gennaio, così da arrivare alla primavera pienamente operativi, senza rallentamenti organizzativi”.

Conclude il Sindaco Riccardo Tomatis: “La cura del verde pubblico e la potatura degli alberi ad alto fusto sono elementi fondamentali per la sicurezza e l’immagine della nostra città. Stiamo lavorando per costruire una programmazione sempre più efficiente e lungimirante, che ci consenta di intervenire nei momenti giusti e in modo continuativo”.

Accanto alla riformulazione delle tempistiche, è previsto anche un incremento delle risorse economiche dedicate al settore.