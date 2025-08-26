Alassio, consegnati i Premi Estate 2025 del Centro Pannunzio: un tributo alle eccellenze professionali del territorio

Si è svolta ieri sera nella Biblioteca Civica sul Mare Renzo Deaglio di Alassio la cerimonia di conferimento dei Premi Estate 2025 organizzata dal Centro Pannunzio. L’evento, patrocinato dal Comune di Alassio, ha rappresentato un momento di alto valore culturale e ha registrato una partecipazione calorosa di pubblico.

La serata è stata introdotta e coordinata da Marco Servetto, con la partecipazione di Maria Luisa Alberico. Particolarmente significativo l’intervento del professor Pier Franco Quaglieni, che ha ricordato il centenario della pubblicazione dei due manifesti contrapposti di Giovanni Gentile e Benedetto Croce, avvenuta nell’aprile e nel maggio del 1925, soffermandosi sul ruolo degli intellettuali in quel momento storico decisivo.

I saluti istituzionali sono stati portati dal consigliere comunale con incarico agli istituti culturali, Mariacristina Boeri, in rappresentanza del sindaco Marco Melgrati e dell’Amministrazione Comunale. Presente alla cerimonia anche il dirigente del Comune di Alassio e comandante della Polizia Locale Francesco Parrella.

Nel corso della serata sono stati consegnati i riconoscimenti a personalità di rilievo nei rispettivi ambiti professionali. Il Premio Pannunzio 2025 è stato attribuito a Massimo Boero, giornalista del quotidiano La Stampa e studioso di storia del cinema. Il Premio Flaiano 2025 è andato a Tiziana Tassinari, medico e primario di Neurologia presso l’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il Premio Biondi 2025 è stato assegnato a Giuseppe Piccardo, avvocato del Foro di Savona e storico del diritto, mentre il Premio Soldati 2025 è stato conferito a Nicola Nante, medico, docente universitario a Siena ed esponente della FIVL ligure.