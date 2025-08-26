Altare, la galleria Fugona chiusa al traffico per sostituzione delle lampade di illuminazione

Per consentire l’ultimazione dei lavori di sostituzione delle lampade all’interno della galleria Fugona, la circolazione sulla Sp 29 “del Colle di Cadibona” sarà temporaneamente sospesa. La chiusura interesserà il tratto tra le progressive chilometriche 138+250 e 141+210, includendo il viadotto Rastello e la galleria stessa, nel territorio comunale di Altare.

L’interruzione della viabilità avrà inizio giovedì 28 agosto alle ore 8:30 e terminerà il giorno dopo (venerdì 29) alla stessa ora. Durante questo periodo, il traffico sarà deviato sulla viabilità comunale, passando attraverso il centro abitato di Altare.

In caso di emergenze o di problemi sulla vicina autostrada A6 Torino–Savona, i lavori potranno essere sospesi per garantire la sicurezza della viabilità alternativa.