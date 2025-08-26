Savona, 322mila euro dalla Regione per il rifacimento del manto del campo di calcio Ruffinengo

Il Comune di Savona ha ufficialmente accertato l’assegnazione di 322.000 euro di contributo regionale destinati al rifacimento e all’adeguamento del campo di calcio comunale “Ruffinengo” di Legino, nell’ambito del Fondo Strategico Regionale 2025.
Il finanziamento, sarà erogato in due tranche: 161.000 euro nel 2025 e altrettanti nel 2026. Le risorse andranno a coprire parte del progetto esecutivo per il rifacimento del manto sintetico dell’impianto,per un costo complessivo di 460.000 euro.
L’intervento rientra nella programmazione prevista dalla normativa regionale in materia di sport, che obbliga i Comuni a trasmettere ogni anno alla Regione le priorità sugli impianti sportivi. Per il Ruffinengo, la richiesta di finanziamento era stata presentata entro i termini, il 31 ottobre 2023.
I lavori di sistemazione del fondo del campo da calcio dovrebbero partire la prossima primavera.