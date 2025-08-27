Albenga e Alba: un incontro all’insegna della valorizzazione dei territori e delle eccellenze gastronomiche

Ieri, martedì 26 agosto, il Sindaco Riccardo Tomatis e l’Assessore al Turismo Camilla Vio hanno accolto il Sindaco di Alba Alberto Gatto in occasione dell’evento finale della prima edizione delle Cene in Nero.

L’incontro è stato l’occasione per parlare di territorio, valorizzazione dei prodotti, turismo e progetti futuri, in uno scambio che ha arricchito entrambe le realtà.

Successivamente, la serata è proseguita all’Hostaria del Viale, dove lo chef Federico Scardina ha proposto un menù d’eccellenza a base di tartufo nero estivo del Monferrato. Il progetto, raffinato e innovativo, è promosso dall’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero in collaborazione con La Fata Zucchina (alias Renata Cantamessa). Alla cena, oltre al sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, al sindaco di Alba, Alberto Gatto, e all’assessore al Turismo del Comune di Albenga, Camilla Vio, erano presenti: l’assessore della Regione Piemonte con delega alla Biodiversità e Tartuficoltura, Marco Gallo; il Direttore Generale dell’Ente del Turismo Langhe Monferrato Roero, Bruno Bertero; e il direttore dell’Ascom e direttore del Consorzio della salsiccia di Bra Luigi Barbero.

Il menù ha celebrato l’incontro tra il tartufo nero e la salsiccia di Bra, uniti ai sapori autentici della Liguria, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Un evento che ha rafforzato il legame tra Piemonte e Liguria, unendo cultura, turismo ed enogastronomia in un’esperienza unica.

“Sono stato felice di accogliere ad Albenga il Sindaco di Alba, Alberto Gatto – dice il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. È stato un momento importante di confronto e condivisione che ci ha permesso di gettare le basi per possibili collaborazioni future. Credo molto nella forza dei territori e nella capacità di valorizzarne le eccellenze: eventi come questo ci dimostrano quanto il dialogo e la sinergia possano arricchire le nostre comunità”.

“Ringrazio il Sindaco Riccardo Tomatis e l’assessora Camilla Vio per la calorosa accoglienza – afferma il sindaco di Alba Alberto Gatto -. Alba e Albenga condividono molti aspetti, a partire dalla loro storia: entrambe affondano le radici nell’epoca romana e custodiscono un patrimonio medievale che si può ammirare passeggiando nei rispettivi centri storici. Questo incontro è stato un’occasione preziosa per conoscerci meglio e per immaginare insieme future collaborazioni, capaci di valorizzare tanto le unicità quanto i tratti comuni delle nostre città. Sono convinto che la promozione dei territori passi proprio attraverso il dialogo e le sinergie tra realtà diverse.”