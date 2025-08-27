Campo da calcio tra arbusti e incuria, "Borgio Verezzi x Tutti": "Non si lasci andare tutto in malora"

"Dopo l’indecorosa fine della squadra di calcio dell’USD Borgio Verezzi, si assiste (tennis a parte) all’inesorabile declino del Centro Sportivo comunale ed in particolare del manto in erba del campo di calcio, uno degli ultimi rimasti con erba vera o perlomeno il ricordo di quel che resta, ormai sovrastata da arbusti di ogni genere".

Lo affermano in una nota i componenti del gruppo di minoranza “Borgio Verezzi x Tutti”, rappresentato in Consiglio comunale da Gabriele Murrighile, Chiara Salvi e Martino Marinoni.

"Dopo la revoca della delega allo Sport di Pier Luigi Ferro, da parte del sindaco Dacquino, causata dall’immobilismo dell’ex assessore proprio sulla questione del futuro del Centro sportivo comunale, la Giunta ha messo a bilancio una somma considerevole per la riqualificazione di tutto l’impianto, cercando la collaborazione con un’associazione di volenterosi cittadini che hanno già presentato un progetto esecutivo e finanziario - si legge ancora nella nota - Ma tralasciando per un momento le positive prospettive per un futuro, che ci auguriamo, faccia ritornare il Centro sportivo comunale ad essere un impianto tra i migliori e completi del territorio, come lo è stato negli anni passati, oggi dobbiamo constatare la situazione di degrado in cui versano le tribune, gli spogliatoi e il campo di calcio".

"Per onor di cronaca si deve ricordare che, quando la struttura è ritornata nel pieno possesso del Comune, l’ex assessore non aveva ritenuto necessario, come da convenzione, verificare le condizioni pietose in cui è stato riconsegnato e neanche tentare di incassare la fideiussione richiesta al gestore al momento della concessione - proseguono dal gruppo di minoranza - Oggi, chiunque si trovi a passare nei pressi del Centro sportivo comunale, non può non vedere le condizioni di degrado di questa struttura pubblica e in particolare del terreno di gioco che numerosi giovani hanno calcato con alterne fortune, ma sempre con grande passione; quel terreno di gioco ormai impraticabile e colonizzato da arbusti di ogni genere e altezza".

"Secondo i piani dell’amministrazione comunale, questa primavera doveva partire qualche sorta di lavoro, ma è evidente che si è trattato solamente di una buona scusa per far sloggiare definitivamente l’USD Borgio Verezzi ormai senza più soci e rappresentata solo dallo stesso Presidente - continuano dall'opposizione - Oggi non si vedono interventi in cantiere all’orizzonte e proprio per questo motivo non riusciamo a capire come si possa lasciare degradare ulteriormente questa struttura che ricordiamo è un 'bene pubblico' che andrebbe assolutamente salvaguardato da incuria e vandalismo. Sapendo benissimo cosa non si deve fare, ossia disinteressarsi del problema. Sapendo benissimo che dove non si ripara una vetro rotto altri vetri saranno rotti. Sapendo benissimo che un luogo abbandonato sarà preda di persone non sempre motivate da buone intenzioni".

"Cosa si può fare? Una cosa si può fare subito, tagliare l’erba e irrigare il campo. Un campo di calcio in erba 'vera' è uno spettacolo in sé e per sé, per un amante del calcio è meraviglia ai propri occhi e per i calciatori di ogni età, una vera goduria. Un’altra cosa ancora, organizzare in autunno una festa delle Associazioni. Ciò che non si deve fare è lasciare andare tutto in malora aspettando, aspettando, aspettando…" concludo dal Gruppo di Minoranza “Borgio Verezzi x Tutti”.