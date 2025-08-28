Cade durante un'escursione e si fa male ad una caviglia: soccorsa una donna sui sentieri di Toirano

Intervento poco prima delle 15.00 sui sentieri di Toirano per una donna lombarda che durante un'escursione è caduta e ha rimediato un trauma alla caviglia che le impediva di proseguire.

Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Liguria, i Vigili del fuoco e la Croce Rossa di Ceriale.

La donna, 62 anni, è stata stabilizzata e sistemata su una barella portantina. Quindi è stata trasportata per circa 300 metri fino alla strada.

Successivamente è stata caricata in ambulanza e portata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Petra Ligure in codice giallo.