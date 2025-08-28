Finale, alla Galleria dei San Giovanni in mostra l'artista finalese Carla Sterla con "Effimero"

La bellezza fragile e transitoria delle cose in immagini che parlano di natura, arte e memoria, tra rigore tecnico e libertà creativa.

Dal 30 agosto al 20 settembre la Galleria dei San Giovanni, in piazza Donatori di Sangue 10, apre le sue porte a Effimero, la nuova mostra personale di Carla Sterla, curata da Marco Senatore e Renato Boi con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Finale Ligure. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, con ingresso gratuito.

Savonese di formazione artistica, diplomata al Liceo Arturo Martini, Carla Sterla ha vissuto a Milano lavorando come make up artist prima di tornare in Liguria per dedicarsi al restauro di mobili antichi. L’incontro fortuito con una macchina fotografica ha però aperto una nuova strada espressiva, portandola a sperimentare con la fotografia da autodidatta. Da allora il suo percorso si distingue per un approccio rigoroso: nessuna postproduzione, nessun ritocco digitale, solo lo sguardo e la sensibilità davanti al soggetto.

Nelle sue immagini, la natura diventa protagonista assoluta. Fiori e fioriture spontanee dell’entroterra ligure si mescolano a oggetti antichi, ceramiche, vetri, specchi e cristalli, dando vita a composizioni scenografiche che evocano atmosfere barocche, ma con un linguaggio sorprendentemente attuale. Le fotografie di Sterla sono come sipari che si aprono su palcoscenici intimi, dove la luce si alterna a ombre cupe e i dettagli quotidiani diventano memoria e poesia.

Il suo stile è stato descritto dal curatore Marco Senatore come un tuffo nel tempo passato e, al tempo stesso, una finestra sulla contemporaneità. Le immagini trascinano lo spettatore in mondi delicati, dove un gesto, una goccia d’acqua o un riflesso si trasformano in carezze visive. Cornici elaborate, porcellane, vetri trasparenti e tessuti si intrecciano in un gioco raffinato di contrasti e luci, mentre le presenze umane – un volto, una spalla, una mano – emergono con discrezione, come apparizioni romantiche sospese tra sogno e realtà.

Accanto alla sua produzione artistica, Carla Sterla collabora anche con la casa editrice genovese Fratelli Frilli Editori, per la quale ha realizzato diverse copertine di romanzi noir.