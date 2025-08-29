Da Cosseria a Trieste: la sfida in bici di Luca Bertone sulle salite leggendarie del Giro d’Italia

Mentre molti trascorrono la primavera tra brevi vacanze e momenti di relax, Luca Bertone, 30 anni, autista dell'azienda Tpl Linea originario di Cosseria, ha scelto una sfida straordinaria: percorrere il Nord Italia in bicicletta affrontando alcune delle salite più iconiche del Giro d’Italia.

In dieci giorni ha coperto 1.265 km, superando 20.720 metri di dislivello, affrontando montagne storiche come il Mortirolo, lo Stelvio, il Giau, le Tre Cime di Lavaredo e il temibile Monte Zoncolan, considerato tra le salite più difficili d’Europa. Il percorso ha previsto Cosseria – Voghera (128 km), Voghera – Brescia (138 km), Brescia – Pinzolo (107 km), Pinzolo – Tirano (119 km), Tirano – Laghi di Cancano a Bormio (127 km), seguito da un giorno di riposo. Successivamente Bormio – Bolzano (125 km), Bolzano – Canazei (104 km), Canazei – 3 Cime di Lavaredo a Dobbiaco (144 km), Dobbiaco – Monte Zoncolan (109 km) e infine Ovaro – Trieste (165 km).

Il viaggio non è stato privo di ostacoli: freddo, pioggia e persino una bufera di neve sullo Stelvio hanno messo alla prova la sua resistenza. Ma i panorami spettacolari e gli incontri inaspettati, tra cui quello con una ciclista professionista del Team Soudal, hanno reso l’esperienza indimenticabile.

Alla fine, Luca è arrivato a Trieste esausto, ma felice: un sorriso sul volto e la soddisfazione di aver realizzato un sogno che custodirà per sempre.

"Applaudiamo Luca per questa straordinaria impresa, un esempio di passione e determinazione che dimostra come, con impegno e coraggio, non esistano limiti impossibili da superare", commentano dal Comune di Cosseria.