Scontro camion-scooter a Cadibona: due feriti in codice giallo al San Paolo

E' stato lanciato l'allarme intorno alle 17.30 per un incidente che si è verificato in via Nazionale Piemonte a Cadibona.

Secondo le prime informazioni una moto avrebbe tamponato un camion che aveva frenato all'altezza della chiesa della frazione di Quiliano.

Immediato l'intervento dell'automedica del 118, i vigili del fuoco e due ambulanze della Croce d'Oro di Albissola Marina e della Croce Bianca di Altare che hanno trasportato due feriti in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.

I carabinieri si sono occupati di rilevare il sinistro e regolare il traffico.