Albenga, il 31 agosto la presentazione del libro di Maria Alessandra Pisano "Parlami ancora"

L’associazione "Il XXV Aprile" promuove per domenica 31 agosto, alle ore 18 presso il Chiostro Ester Siccardi (viale Martiri della Libertà n. 3), la presentazione del volume “Parlami ancora” di Maria Alessandra Pisano.

L’opera è un intenso viaggio tra memoria e Storia: la saga di una famiglia toscana dal Novecento alla Resistenza, attraverso guerre, ideali e conquiste femminili.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Albenga ed è realizzata in collaborazione con la Libreria San Michele e l’APS “cosavuoichetilegga?”.

Interverranno Mariangelo Vio, presidente dell’associazione "Il XXV Aprile", e Tiziana Minacapilli dell’APS "Cosavuoichetilegga?", che presenterà il volume.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per riflettere, attraverso le pagine del libro, sul valore della memoria storica e sul ruolo delle donne nelle lotte per la libertà e i diritti. Ingresso libero.