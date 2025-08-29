Asl2: concorso per il nuovo direttore della Cardiologia del Santa Corona, il dottor Shahram Moshiri primo in graduatoria

La Cardiologia e l’UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica) del Ponente savonese avranno un nuovo direttore: si tratta del dottor Shahram Moshiri, che si è classificato primo al concorso indetto dall'Asl2 per guidare la struttura per i prossimi cinque anni.

La decisione è arrivata con la deliberazione del Direttore generale dell’Asl2, approvata nei giorni scorsi, dopo una selezione pubblica che si è conclusa a luglio. Al concorso hanno partecipato quattro candidati, valutati da una commissione sulla base dei titoli professionali, dell’esperienza maturata e dell’esito del colloquio.

Il verdetto finale ha visto Moshiri in cima alla graduatoria con il punteggio più alto. Il nuovo direttore ha scelto di lavorare in regime di esclusività con l’Asl2, garantendo quindi la piena disponibilità alla guida della struttura,presidio per la gestione delle emergenze cardiovascolari sul territorio. L’incarico prevede un periodo di prova di sei mesi, prorogabile per altri sei, al termine del quale ci sarà la conferma definitiva.