“Albisola e non solo, ringhiere arrugginite sul mare: perché manca la manutenzione?”. Le riflessioni di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo.

"Caro direttore,

Desidero ampliare il discorso iniziato da Luciano Parodi su Savona news del 29 agosto u.s. (LEGGI QUI).

Certamente la ringhiera della passeggiata a mare di Albisola necessita di rifacimento, ma così è anche per la ringhiera della passeggiata tra Torre del Mare e Celle Ligure, lungo quasi tutta la Aurelia.

Una domanda viene spontanea: perché si installano cose - che sono beni pubblici, pagate con soldi pubblici - e poi ci si dimentica di fare la necessaria manutenzione?

Io dico che semplicemente le giunte Comunali non sono capaci di prevedere che le ringhiere installate a fronte mare - per quanto zincate possano essere - non possano resistere al salino ed alla corrosione tipica delle aree fronte mare, per cui abbisognano di manutenzione costante ed accurata per evitare danni ma, soprattutto, per evitare che qualcuno possa farsi male o addirittura cadere sulle scogliere sottostanti.

Possibile che per fare qualsiasi cosa in Liguria (ma direi in Italia tutta!) si debba sempre aspettare il morto o, comunque, un drammone greco? Possibile che l'Economato Comunale - qualsiasi economato comunale - possa anche solo pensare che costa meno sostituire delle ringhiere fronte mare con nuove piuttosto che mantenere quelle installate?

Una volta esistevano i cantonieri comunali, provinciali, statali... che garantivano un minimo di manutenzione. Dove sono andate a finire queste figure, umili si, ma importantissime per il decoro delle aree comunali ed il risparmio economico che garantivano?

Forse, e lo penso sinceramente, 'rende' di più fare i lavori ex-novo? Mia madre mi diceva che 'fare e disfare è tutto lavorare', ma mi permetta di dire che tutti questi appalti pubblici dati a caso ed a costi sempre fortemente lievitati, possono far pensare male il cittadino che, come diceva Andreotti, magari farà peccato, ma sicuramente ci azzecca...

Com'è possibile che nessuna Giunta sia in grado di gestire non dico efficientemente, ma almeno discretamente, il Comune interessato? A ben vedere, pare che i signori della giunta - qualsiasi giunta - pensino che l'importante è venire eletti e poi sparlare a vanvera di questo e quello, invece di andare sul territorio, parlare con la gente, vedere i problemi effettivi dei loro cittadini e pensare a risolverli nel migliore dei modi, possibilmente anche economicamente.

E poi ci si chiede perché i cittadini non vadano più a votare... ma mi si faccia il piacere! Destra o sinistra, ormai pare che tutti pensino a demolire quel tessuto sociale necessario per il quieto vivere. L'esempio personale viene vilipeso e guardato con sospetto, se non con rancore. Le regole di buona convivenza sono scomparse, sostituite da un galateo scritto dalla A.I. che non significa nulla se non che stiamo cadendo in un baratro di beceraggine che farebbe impallidire persino i Vandali...

Quindi, la domanda: perché non viene fatta manutenzione preventiva, invece che sostituzione postuma, dei beni comuni? La risposta, ovvio, si è persa nel vento (Bob Dylan di buona memoria), ma qualcuno sa darne una effettiva? Io rischierei di cadere nel vilipendio, per cui... mi astengo. Ai posteri l'ardua sentenza!

Con grande rispetto.

Giuseppe Carbone"