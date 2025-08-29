Albissola, ringhiere sulla passeggiata ancora pericolanti. Sindaco: "Dovrebbe essere cantierato l'intervento da Anas dopo l'estate" (FOTO)

"C'è un programma di rifacimento da parte di Anas, questa dovrebbe essere la volta buona".

A dirlo è il Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti dopo che diversi cittadini da tempo segnalano che le ringhiere che costeggiano la passeggiata sull'Aurelia tra il comune albissolese e Savona nella zona della Margonara. sono arruginite e pericolanti così come la terrazza panoramica sul mare. Diventando di fatto da tempo un problema per la sicurezza dei pedoni.

"Ho fatto solleciti, ordinanze, messe in mora. L'intervento ci è stato detto che dovrebbe essere cantierato dopo l'estate, ma attendiamo da 3 anni" prosegue il primo cittadino albissolese.

Nel novembre del 2020 dopo un'ordinanza del primo cittadino erano stati posizionati il nastro bianco e rosso e la griglia da cantiere per delimitare l'area visto che la ringhiera risulta essere pericolante così come la terrazza panoramica sul mare.

In più di un'occasione, anche negli ultimi giorni, però non sono mancate anche le proteste dei cittadini che hanno segnalato la rottura in alcuni punti.

Lo scorso 26 novembre 2024 Nasuti insieme ai sindaci di Celle, Albisola Superiore, Varazze e Stella ha avuto un incontro con Anas con al centro diverse tematiche. Una delle quelle proprio le ringhiere sulla passeggiata sia a Celle che ad Albissola.