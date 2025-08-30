 / Cronaca

Albenga, lutto per la prematura scomparsa dell'ingegner Edgardo Badoino

Aveva solamente 51 anni. Lascia la moglie Gigliola, nota dentista ingauna, e due figli

Albenga e Cisano sul Neva piangono la prematura scomparsa dell’ingegner Edgardo Badoino, spentosi all’età di soli 51 anni.

La notizia della sua morte ha destato profonda commozione nelle due comunità, dove era conosciuto e stimato sia per la competenza professionale sia per le qualità umane.

A ricordarlo con dolore sono la moglie, la dottoressa Gigliola Volpara, i figli Vittorio e Giorgio, la madre Bruna, le sorelle Francesca e Alessandra con i nipoti, oltre alla suocera, ai cognati e a tutti i familiari.

Le esequie saranno celebrate lunedì 1° settembre alle ore 15.30 nella parrocchia di San Giorgio ad Albenga, mentre la recita del Santo Rosario è prevista per domenica 31 agosto alle 17.00 presso la sua abitazione in via Piamboschi 66, a Cisano sul Neva.

Redazione

