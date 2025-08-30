Savona, 70enne rischia di annegare davanti al “Piazzale Eroi dei due Mondi”: salvato dalla Guardia Costiera

Momenti di paura questa mattina a Savona, dove un uomo di 70 anni ha rischiato di annegare mentre nuotava davanti alla spiaggia antistante il piazzale “Eroi dei due Mondi”. Le proibitive condizioni del mare e la bassa temperatura dell’acqua lo hanno sorpreso mentre tentava di rientrare a riva, dopo essersi spinto al largo.

In evidente difficoltà, il nuotatore non riusciva più a guadagnare la spiaggia. Alcuni bagnanti presenti sul litorale hanno notato la situazione e hanno immediatamente allertato la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona, che ha inviato sul posto il battello pneumatico GC B155, già impegnato in attività di vigilanza in mare nei pressi dell’isola di Bergeggi.

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno individuato il malcapitato e, nonostante le difficoltà causate dal moto ondoso, lo hanno recuperato a bordo. L’uomo, intorpidito dal freddo e allo stremo delle forze, è stato assistito sul gommone e trasportato in sicurezza al porto di Savona, dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118, già allertati dalla Sala Operativa.

La Guardia Costiera coglie l’occasione per ricordare a tutti l’importanza di valutare attentamente le condizioni meteo-marine prima di entrare in acqua, evitando di sottostimare situazioni che possono trasformarsi rapidamente in pericolo. Per qualsiasi emergenza in mare è sempre attivo, 24 ore su 24, il numero blu 1530, raggiungibile sia da telefono fisso che mobile, che mette in contatto diretto con l’ufficio della Guardia Costiera più vicino.