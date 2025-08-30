 / Cronaca

Cronaca | 30 agosto 2025, 21:26

Spotorno, incidente tra auto e scooter sul lungomare: un ferito trasportato in ospedale

L’impatto nel tardo pomeriggio davanti al Pluto Beach. Sul posto Vigili del Fuoco, 118, Croce Bianca e forze dell’ordine

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di oggi a Spotorno, dove intorno alle 18 un’auto e uno scooter si sono scontrati sul lungomare Guglielmo Marconi, all’altezza del Pluto Beach.

A causa dell’urto si è verificata una perdita di benzina sulla carreggiata, rapidamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco di Savona intervenuti sul posto.

Il motociclista, rimasto ferito, è stato assistito dai sanitari del 118, giunti con automedica e ambulanza della Croce Bianca di Spotorno, e successivamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell’ordine hanno regolato il traffico e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Redazione

