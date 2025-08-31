Varazze, asfaltatura in via Parasio: verrà chiuso il cantiere e riaperta la strada

Nei prossimi giorni saranno realizzati alcuni interventi di asfaltatura su diverse strade di Varazze.

Per permettere i lavori verranno effettuate alcune modifiche alla viabilità: in via San Francesco d'Assisi chiusura dall'1 al 3 settembre nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 13:00-17:30; in via Marconi nella zona della Mola chiusura totale per tutta la durata dei lavori; in via Parasio all'incrocio con la SP542 senso unico alternato con movieri; in località Brevei nella frazione di Cantalupo senso unico alternato con movieri.

"Sarà effettuata l'asfaltatura di via Parasio, dove è stato realizzato l’intervento di regimazione delle acque piovane. Con questo lavoro potremo chiudere il cantiere e riaprire completamente la strada - spiega il Sindaco Luigi Pierfederici - Sappiamo che questi interventi possono creare qualche disagio, ma sono lavori necessari per la sicurezza e la qualità della nostra viabilità".