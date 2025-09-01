Albisola, esonda il rio Basco tra via Piave e via della Rovere: posizionate le tavole (FOTO)

AGGIORNAMENTO ore 18.30 : I volontari della Protezione Civile di Albisola hanno provveduto a posizionare le tavole sul Riobasco all'altezza del ponte romano ripristinando una situazione di sicurezza.

----

Esonda il Rio Basco ad Albisola Superiore e il Comune lancia l'allarme.

"Il violento temporale e l'acqua proveniente dai Comuni dell'entroterra ha determinato una esondazione del torrente Riobasco, al momento abbastanza contenuta, all'altezza del ponte romano in Via Piave e via della Rovere. La Protezione Civile è sul posto, insieme alla Polizia Locale, e sta provvedendo a mettere in sicurezza il sito" spiegano dal Comune albisolese.

"Si raccomandano i cittadini a tenersi lontani dai torrenti e dai rii, a limitare gli spostamenti allo stretto indispensabile e a spostare le auto qualora parcheggiate negli ormai consueti punti a rischio e di adottare precauzioni per coloro che dovessero abitare nei piani inferiori in prossimità del Riobasco" concludono.

Nel frattempo la polizia locale è intervenuta, a seguito di una segnalazione della polizia stradale, su un'altra criticità comparsa nella frazione di Ellera, all'altezza dell'ex ristorante Marietta, dove si è verificato uno smottamento di terra e pietre che hanno invaso la carreggiata.

"È stata allertata la Provincia che sta provvedendo ad inviare mezzi e operai sul posto per liberare il sedime stradale. La viabilità non è stata interrotta. Si raccomanda di transitare con prudenza 6 precisa l'assessore Calogero Massimo Sprio - Occorre fare attenzione anche su altri tratti in prossimità dell'ingresso alla frazione per la presenza di altre piccole franette".