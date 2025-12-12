Savona, rischio truffa: venditore di rose usa la "tecnica del portafoglio aperto"

Un venditore ambulante di rose avrebbe messo a punto una tecnica per sottrarre denaro ai passanti. Sul fatto si stanno moltiplicando le segnalazioni di cittadini savonesi.
Il modus operandi sarebbe sempre lo stesso: l'uomo si avvicina chiedendo una piccola somma, circa 20 centesimi o qualcosa di simile, con la scusa di doversi comprare da mangiare o con la proposta di rose. Nel momento in cui la vittima apre il portafoglio per cercare le monete, il malintenzionato tenta di afferrare le banconote visibili.
Tra le zone interessate figurerebbe anche Piazza del Popolo, in particolare nei pressi della cassa automatica del parcheggio, dove i cittadini si trovano con il portafoglio già in mano per il pagamento del ticket.
"Se ti lamenti e lo allontani ti insulta pure", racconta una donna che afferma di aver subito un tentativo analogo.
Ovviamente, in attesa di eventuali riscontri da parte delle autorità, si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione.