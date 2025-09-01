Nasce “È per te”: il nuovo brand educativo firmato dal Dott. Marco Barra

Dalla lunga esperienza clinica e dall’impegno quotidiano al fianco delle famiglie nasce “È per te”, il nuovo progetto educativo ideato dal Dott. Marco Barra, psicologo clinico e psicoterapeuta specializzato in psicologia infantile.

Originario del Saluzzese, dove per anni ha gestito il suo studio privato, oggi il Dott. Barra vive e lavora a Torino, mantenendo un forte legame con il territorio cuneese. È già autore di una ricerca dedicata al benessere dei bambini della Valle Po e delle aree montane, che ha contribuito a far emergere l’importanza di creare strumenti educativi accessibili anche nelle realtà periferiche e rurali.

“È per te” è molto più di una linea di prodotti per la prima infanzia: è un compagno di viaggio educativo che accompagna genitori e bambini nei primi anni di vita, con strumenti concreti, ispirati ai principi montessoriani e fondati su evidenze scientifiche. Ogni kit è pensato per trasformare la quotidianità in un’occasione di crescita condivisa, rafforzando il legame affettivo tra adulto e bambino.

Il progetto si articola in 10 kit educativi che accompagnano i primi 5 anni di vita del bambino, con materiali naturali e sostenibili, schede psicoeducative e attività di gioco condiviso.

Uno degli elementi distintivi è la community digitale costruita dal Dott. Barra negli anni: oggi conta oltre 4.000 genitori e professionisti dell’infanzia attivi, con contenuti che raggiungono ogni mese più di 200.000 persone. Uno spazio autentico di confronto sulla genitorialità reale, dove professionalità e calore umano si incontrano.

I kit saranno disponibili attraverso una formula di distribuzione innovativa: vendita diretta dai profili social del Dott. Barra con atterraggio su Amazon, affiancata da una rete locale di rivenditori selezionati – negozi specializzati nell’infanzia e realtà attente alla qualità educativa. L’evento di presentazione ufficiale, previsto per sabato 20 settembre alla Cascina Ollera di None (TO), ha registrato il sold out in soli due giorni dalla pubblicazione. Sono già state aperte liste d’attesa e si sta valutando l’organizzazione di un secondo appuntamento per rispondere alle numerose richieste.

Informazioni e contatti

Dott. Marco Barra – Psicologo Clinico, Psicoterapeuta infantile