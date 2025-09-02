Porta a Porta a Savona, una lettrice: "Sempre più indignata di come la città stia diventando una discarica"

Riceviamo e pubblichiamo:
Buona sera direttore sono sempre più indignata di come Savona stia diventando una discarica.
Dietro casa mia uno dei tanti episodi di degrado. La nostra amministrazione vuol prendere provvedimenti?
Cordiali saluti
