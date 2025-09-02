Festa dell’Unità a Carcare: quattro giorni di incontri, musica e gastronomia

Dal 4 al 7 settembre, Carcare ospiterà la tradizionale Festa dell’Unità, organizzata dal Circolo Pd Carcare e dedicata a momenti di confronto politico, cultura e divertimento. L’evento si terrà in Piazza Genta (Piazza Rossa), con apertura degli stand gastronomici ogni sera dalle 19:00, offrendo specialità locali.

La festa prenderà il via giovedì 4 settembre alle 18:00 con l’inaugurazione, seguita alle 20:30 dal Viaggio della Memoria 2025 a Mauthausen, con gli interventi del sindaco Rodolfo Mirri e del Presidente Simone Falco di ANED Savona-Imperia.

Venerdì 5 settembre alle 20:30 si terrà un incontro con Roberto Arbosciello, Vice Presidente del Consiglio Regione Liguria, e Andrea Pasa, Segretario Generale della Camera del Lavoro di Savona.

Sabato 6 settembre la serata sarà ricca di ospiti: alle 21:00 l’On. Alberto Pandolfo, membro della X Commissione, e alle 21:30 l’On. Federico Fornaro, componente della I Commissione, interverranno prima di lasciare spazio, dalle 22:00, al DJ Set “Salvo & Friends” con musica anni ’80 e ’90 e karaoke.

La festa si chiuderà domenica 7 settembre alle 21:00 con gli interventi di Emanuele Parrinello, Segretario Provinciale Pd, Simone Ziglioli, componente della Segreteria Regionale Pd, e Simone Formento, Segretario del Circolo PD Carcare. La chiusura è prevista per le 24:00.